İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ‘Ordu Halk Buluşması’nda konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi: “Dört yıldır İstanbul’da görev yapıyorum. Allah şahittir ki her yerde şunu söyledim. Allah’ım beni aileme mahcup etme. Allah’ım beni doğduğun topraklara Karadenizlilere mahcup etme. Allah’ım beni 86 milyon insanıma mahcup etme. Allah şahittir, başardık, başaracağız. Devletin her kurumundan partizanlığı söküp atacağız. Biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız. Onun için bizim gibi düşünen, düşünmeyen herkesle konuşun herkesle dertleşin. Onların da dertlerini çözmeye geliyoruz. Deyin ki ‘Bu arkadaşlarımız en güçlü kadroya sahip. Liyakati getirecek’ deyin. ‘Adaleti getirecek’ deyin. ‘Hukuksuzluğu kaldıracaklar’ deyin.”

Ordu - Anka