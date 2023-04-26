Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’da vatandaşa seslendi.

Kılıçdaroğlu bir gencin açtığı pankartı okuyarak, “Evet bu seçimin büt’ü yok. Bu seçimin kazası da büt’ü de yok. Birinci turda alacağız ve Türkiye’de tarih yazacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Her şey çok güzel olacak” sloganını atılmasını istedi ve vatandaşlara eşlik etti. “Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Vallahi de billahi de ayrımcılık kalkacak, vallahi de billahi de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vallahi de billahi de işsizlikle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Burdur - Anka