Bu sistem değişmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle bürokrasinin arttığını belirtirken, “Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Parlamenter sistemi, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş diye konuştuğumuz, 21’inci yüzyıla uyarladığımız, genç neslin yeni demokrasi anlayışını da içine getirdiğimiz bir parlamenter demokrasiyi bu ülkeye getirmemiz lazım. Bunu yapmak için de bu seçimi almamız lazım.” dedi.

SZC TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan ve değerlendirmelerde bulunan Akşener, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olacağına, Meclis’te de Millet İttifakı’nın 360’ın üzerinde milletvekiline ulaşacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle bürokrasinin arttığını iddia eden Akşener, “Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Parlamenter sistemi, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş diye konuştuğumuz, 21’inci yüzyıla uyarladığımız, genç neslin yeni demokrasi anlayışını da içine getirdiğimiz bir parlamenter demokrasiyi bu ülkeye getirmemiz lazım. Bunu yapmak için de bu seçimi almamız lazım.” diye konuştu.

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