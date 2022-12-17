İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinde söz aldı.

Tatlıoğlu, iktidarı eleştirerek, “Türkiye’yi siyasi savrulmaya sürükleyen bugünkü yapıda, TBMM’nin yetkisi kısıtlanmış ve denge ile denetleme mekanizmaları yok edilmiştir. Bugün yaşadıklarımızın önemli bir kısmı budur. Ne yazık ki bugün Türkiye’de bir cumhurbaşkanlığı açığı vardır. Bugünkü sistemde yürütmenin muhalifleri bir, cumhurbaşkanından yoksundur. Bugün, Kaz Dağları’nda kendi değerlerine sahip çıkmak isteyenlerin, İkizdere’deki amcaların, teyzelerin; Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin, öğretim üyelerinin, düşüncelerini ifade etmekten çekinen milyonların bir cumhurbaşkanı olduğunu söyleyebilir miyiz” dedi.

“Bu sistem Türkiye’yi, devleti eziyor” diyen Tatlıoğlu şöyle devam etti: “Bu sistem, devletin bütün kurumlarına partinin rengini veriyor. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki ‘Öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, gençleri camiye koyamıyoruz’. Gençlerin cami ile de din ile de sorunu yok. Onlar bekliyorlar; siz çıkıp, hepsi gelecek.”

Ankara - Anka