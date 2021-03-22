Bu ülke deneme tahtası değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Aksaray İlçe Kongresi’nde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından piyasaların altüst olduğunu hatırlatan Babacan, Erdoğan’ın faiz politikası bir kez daha eleştirdi:

“‘Faiz ile enflasyonu düşüreceğiz’ dediler, ikisini birden yükselttiler. Hem faiz hem enflasyon şu an iki hane. Açıkça söylüyorum; bu ülke hiç kimsenin deneme tahtası değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Bugün, finansal piyasalarda yaşadığımız üçüncü büyük depremin günü. Bir deprem günü, bugün. Sabah baktık Borsa yüzde 10 düşmüş, kur da yüzde 10 artmış. Bir-iki gün geçmeden göstergelerin nereye gideceği de belli değil. Tabiî Merkez Bankası’nın da ne yapacağı belli olmaz.” Babacan, “Siz isterseniz akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar reform, reform deyip durun. Reform, reform demekle bu ülkede işler düzelmez” ifadelerini kullandı.