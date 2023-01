Bu ülkenin tapusu 85 milyonun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben, bu güzel cennet vatanı evimiz gibi görüyorum ve bu evin tapusu bu ülkenin 86 milyon insanına ait.

86 milyon insanı, bu evin, bu cennet vatanın eşit hissedarı. Kendini bu memleketin sahibi gören kişiyi ya da bir avuç insanı bu millet, 2023 yılının mayıs ayında yollayacak. Milletçe coşkuyla; milyonlarca, on milyonlarca vatandaşlarımızla yiğitçe, mertçe bir mücadeleyle demokrasinin tüm kurallarını gözeterek ve demokrasiye zarar vermelerine asla müsaade etmeden, 2023’te hep birlikte büyük bir zafer elde edeceğiz. Milletimiz için elde edeceğiz” dedi. Ekrem İmamoğlu, önceki gün Kastamonu’da Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Açılış Töreni’ne katıldı. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin her noktasına sorumlu bir kurumdur. Bunu tüm yüreğimizle görevimizin başından beri hissediyoruz. İstanbul’un Türkiye demek olduğunu ben söylemedim, kendileri söylüyor, hepimiz söylüyoruz. İstanbul, gerçekten eşittir Türkiye. Türkiye, İstanbul’da yaşanır. İstanbul, Türkiye’nin her yerinden insanımızın var ettiği, dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir. Onun için Daday’da olmaktan, Kastamonu’da olmaktan, sizlerle bir arada olmaktan, bu güzel Daday’a böyle bir hizmet kazandırmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Siyaset iddialı rakipler arasında mertçe ve yiğitçe yapılır ama bugün ne yazık ki bu kuralı çiğneyeler var. Karşınızda rakipler değil de düşmanlar varmış gibi davranmaya başlarsanız her şeyi yapar olursunuz. Nifakı sokarsınız, siyasete kavgayı sokarsanız, her şeyi yapmaya gayret edersiniz. Halbuki milletimizin beklentisi, siyasetin edepli, haysiyetli bir mücadele olmasıdır.”

Kastamonu - anka