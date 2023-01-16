Bu ülkeye adaleti getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Roman vatadaşlara, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Unutmayın Bay Kemal’in kavgası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne adaleti getirme kavgasıdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Desteğinizi esirgemezseniz adaleti getireceğiz bu ülkeye, her karış toprağına adaleti getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz; hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, alın teri mücadelesidir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir” sözleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Konut Projesi ile Karabağlar’da yapacağı Orhan Kemal İlkokulu için düzenlenen temel atma törenlerine katıldı. Kılıçdaroğlu, törende ayrıca, “Beslenme çantalarına yiyecek koyamayan annelerin dramını biliyorum o dramı da bitirme mücadelesidir. Aile Destekleri Sigortası’yla her aileye, her kişiye asgari bir gelir güvencesi getirme mücadelesidir. O nedenle bu mücadelede sizden tek isteğim yanımda olun. Tek isteğim; sağımda olun, solumda olun, önümde olun ve birlikte yürüyelim, birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım.” ifadelerini kullandı. İzmir - anka

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