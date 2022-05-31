Bu ülkeye huzur getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı ülkede huzur olsun, herkesin karnı doysun, işsizlik olmasın, üniversiteyi bitiren evlatlarımız eve kapanmasın diye yaptıklarını belirterek, “Yeter ki bize güvenin bütün sorunları çözeceğiz” diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Birbirinden farklı siyasi geleneklere sahip partiler olarak bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken ülkemizin daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik olmasını sağlamak üzere iş birliği ve güç birliği yaptık. Bu birlikteliğimizi, milletimizin desteği ile hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar sürdüreceğiz. Bu ülkeye huzuru ya getireceğiz ya getireceğiz” diye konuştu. Ankara – Ahmet Terzi

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