Bu yasağı tarihe gömme vakti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iki isme de teşekkür ederek tüm siyasi parti ve milletvekillerine “özgürlükçü bir çizgide buluşma çağrısı” yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsünü yasal teminat almadaki karşılıklı adımlarının ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iki isme de teşekkür ederek tüm siyasi parti ve milletvekillerine “özgürlükçü bir çizgide buluşma çağrısı” yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetin 100. yılına girerken bütün kritik fay hatlarını aşmak ve cumhuriyetimizi yeniden özgürlükçü bir demokrasiyle taçlandırmamız gerekir. Başörtü yasağını artık tarihe gömmenin vakti geldi.” Haber Merkezi

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