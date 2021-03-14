Bu yoksulluk sürdürülemez

KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, iktidarın 2021 yılı bitmeden bir erken seçime gitme ihtimalini öngörmediğini belirterek, “Ancak bu yoksulluk daha fazla sürdürülemez, ülke bir kaosa doğru hızla gidiyor” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendiren CHP Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, hem ekonomik kriz hem de pandemi nedeniyle insanların çok ağır depresyon geçirdiğini ve bunun daha fazla taşınamayacağını gördüğünü bildirerti.

Erdoğdu, şunları söyledi: “Bizim millî servetimiz çok az. Türkiye’nin millî serveti, millî gelirinin en fazla iki katı. O yüzden olacaklardan ürküyorum. Eskinin dış borçla, ithalatla ve varlık satışıyla yaşanan balayı günleri bitti. Bunun bedeli çok ağır olacak. Orta kesim yoksullaşacak. Yoksulların bir kısmı açlık sınırının altına düşecek. Üst orta gelir dediğimiz beyaz yakalılarda bile durum çok kötü. Sosyal yardıma muhtaç avukat, doktor, mühendisler var. İktisat, işletme mezunu çocuklar en niteliksiz işlerde çalışmaya başladılar. Bunları dert etmiyorlar, başları sıkıştığı an yoğun bir milliyetçilikle gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. Bütün bunlara baktığımızda ben önümüzdeki yılın Haziran ayından itibaren ülke siyasetinin de çok karışacağını görüyorum. Bu durum hazinede yetişmiş bir bürokrat olarak beni ürkütüyor.”

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanının ekonomik kriz sebebiyle erken seçim yapamayacağını düşündüğünü ifade eden Erdoğdu, “Bu yıl bir erken seçim ihtimali görmüyorum ama erken bir kaos ihtimali öngörüyorum. Bu taşınabilir bir durum değil. Bu yoksulluk daha fazla sürdürülemez, ülke bir kaosa doğru hızla gidiyor. Onun için ben halkımızın hazırlıklı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.