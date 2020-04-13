Bu yönetim şekliyle sorunlar çözülemez

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilân edilen sokağa çıkma yasağı kararı ve Süleyman Soylu’nun istifa süreci hakkında konuşan Babacan, hükümet yetkililerini eleştirdi. Babacan mevcut durumun, ilkeler ve yönetim şekli açısından değerlendirilebileceğini söyleyerek, “Şu andaki yönetim sistemiyle Türkiye’nin problemlerine çare bulması mümkün değil” dedi. Son yüzyılın en büyük küresel hadisesinin yaşandığı ifade eden Babacan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en önemli meseleleri bile dar bir kadro tarafından karara bağlanıyor. Son yüzyılın en büyük küresel hadisesini yaşıyoruz. Bu kadar önemli bir hadisede dahi işin taraflarıyla bir araya gelip istişare etmek mümkün olmadı. Bu işin konuşulması lâzım, toplumsal mutabakat arayışı lâzım.” Problemlerin dayanışma içinde çözülmesi gerektiğini belirten Babacan, salgının bir kutuplaştırma, ayrıştırma meselesi haline getirilmemesini ve bundan hükümet dahil herkes zarar görebileceğini ifade etti.