Gelecek Partisi lideri Ahmet Davuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İklim Zirvesi'nden erken ayrılmasıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Sn. Erdoğan, Roma’da Biden ile görüştükten sonra Glasgow’daki İklim Zirvesi'ne katılmamaya karar verdi. İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş! Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli ? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?" dedi.

Haber Merkezi

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