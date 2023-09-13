DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2021’in son aylarında yaptığı açıklamayı hatırlatarak X (Twitter) hesabından tekrar paylaştı.

Babacan, “Dün bir benzin istasyonu gördüm Fatih’te, benzinin fiyatı 0.00 yazıyordu. Niye? 10 lira olmuş artık sığmıyor. Benzin istasyonlarındaki fiyat tabelaları hazırlanırken hiçbir zaman benzinin 9.99’u geçeceği insanların aklına gelmiyormuş” demişti. Söz konusu açıklamasını alıntılayan Babacan, paylaşımına şu notu düştü: “Benzin 10 lirayı geçeli iki yıl bile olmadı. ‘Bugünler iyi günlerimiz, yanlışta ısrar edilirse daha kötüsü gelir’ demiştim. Daha kötüsü geldi. Ülkemiz hukuka bağlı, şeffaf bir şekilde yönetilmezse, eğitimde gerekenler yapılmazsa mazotun 40 lira olduğu bugünleri de çok ararız.” Haber Merkezi

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