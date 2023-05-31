13. cumhurbaşkanı seçimleri sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

İktidarın ‘yalan ve iftiraları’na değinen Karamollaoğlu, “Sözün burasında iktidara sormak istiyorum ki; değdi mi bunca şeye? Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi? Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi? Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık milletimizin yarısını terörist, hain, öteki ilan etmeye değdi mi? Sizler kazananı olmayan bir zafer elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz, değdi mi? Hala değdi diyorsanız sizlere diyecek bir sözümüz yoktur! Sizleri bir kez daha milletimizin vicdanına havale ediyoruz” dedi.

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