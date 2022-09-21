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22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bunları EYT’li yapacağız

21 Eylül 2022, Çarşamba 19:52
Ankara’nın Keçiören ilçesinde vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir harami düzen var bu ülkede, bu harami düzeni el ele verip demokrasiyle sandıkta attaya göndermek üzere yola çıktık. Bugün bir hanımefendi bana dedi ki ‘Biz bunları emekli mi edeceğiz, EYT’li mi yapacağız’. Ben de dedim ki ‘EYT’li yapacağız’. Çünkü o EYT’lilerin çektiği acıyı azıcık bu ağabeyler görsün istiyorum” dedi.

Akşener, “Bakın, seçime doğru gidiyoruz, abiler sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yanı var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben, Hayrettin Karaman’dan değil ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak yanlış. Siyasi olarak doğru olabilir ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara, düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde, biz geleceğiz, o projeyi yapacağız, gerçekten fakirin eline ödeyebileceği şekilde ev teslim edeceğiz” dedi.

GENÇLERİN UMUTLARI ORTADAN KALKMIŞ

Akşener, ayrıca, “Günün bu saatinde buradasınız ve bizimlesiniz. Bu, bir vebal. Cenabıhak, bizleri sizlere karşı mahcup etmesin, bizleri size yalan söyleyenlerden eylemesin, bizleri sizi orta yerde bırakıp zenginlerin peşinden, Beşli Çetelerin peşinden koşanlardan eylemesin, bizleri kul hakkının dibine kadar girenlerden eylemesin. 92 puan alıp atanmamış, ama 58 puanla ayısı olduğu için, dayısı olduğu için almış o gençlerin, yani 92 puanla atanamadığı için, bu ülkeye dair bütün hayalleri, bütün umutları ortadan kalkmış. Gece oturup gündüz uyuyan ve en önemlisi bu tür çocukların annelerinin babalarının o acılarına vesile olmayı Cenabıhak bize nasip etmesin” ifadelerini de kullandı.

Ankara - anka

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