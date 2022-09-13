CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ataması yapılmayan öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” dediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi; “Sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der.” dedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) mağduru öğretmenlerin Twitter kampanyası sonrası önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özer’le görüşen bir öğretmen, Bakan Özer’in kendisine “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dediğini öne sürmüştü. Haber Merkezi

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