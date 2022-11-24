Bunun adı ‘teslimiyetçi normalleşme’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5’teki 2+1 programına konuk oldu.

İktidarın izlediği dış politikayı değerlendiren Davutoğlu, Erdoğan Esad görüşmesinde ki Putin deteyını şöyle anlattı: “Normalleşme adı altında Filistinlilere bombalar yağarken İsrail Cumhurbaşkanı Beştepe’nin önünde Türk süvarileriyle İsrail bayraklarıyla karşılaşıyorsanız ve bunu da üç dört ay neredeyse yalvararak yapıyorsanız bunun adı normalleşme falan değildir. Bunun adı teslimiyetçi normalleşmedir.” Haber Merkezi

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