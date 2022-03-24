Buram buram seçim hazırlığı

Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye getirdiği seçim kanunu teklifi 17 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Komisyon görüşmelerinde hazırlanan kanun teklifine bir itiraz İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’den geldi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Anayasa’nın 67’nci maddesinde yer alan “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz” hükmünü hatırlatan İYİ Partili Bahşi, seçim kurullarının yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yeniden oluşturulmasının Anayasa’nın 67’nci maddesine aykırılık teşkil ettiğini söyledi ve “Yaptığınız bu düzenleme Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Ayrıca bu değişiklik teklifi buram buram olası bir erken seçim hazırlığını da çağrıştırmaktadır” dedi. Haber Merkezi

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