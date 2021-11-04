Bürokraside direnç başladı

Üst düzey bir bürokrat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası bürokraside direnç geliştiğini belirtirken “Bazı bürokratlar, dokunulmazlık için AKP’ye milletvekili olmak istediklerini iletti” dedi.

Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymaması çağrısında bulunurken, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti. Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürokrat, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getirirken, “Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor” dedi. CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan “AKP’de erime yaşanıyor” algısının bürokraside çekinceye sebep olduğunu söyleyen kaynak, AKP’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünü dile getirdi. Haber Merkezi

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