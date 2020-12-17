Bütçe açığının faturasını vergi olarak ödüyoruz

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2020 yılı bütçesinin ilk dokuz ayında 140 milyar açık olduğunu, bütçe açığının faturasının da vatandaş vergi olarak ödediğini belirterek, “Asgarî ücrete zam yapmamak için kırk takla atarken, son dönemin en büyük rant kapılarından Millet Bahçeleri için ayırdığınız kaynak 7 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. Oldu olacak Millet Bahçeleri Bakanlığı kurun, emin olun üzerinize çok yakışacaktır” diye konuştu.

2020’de 138 milyar TL ödenen faize, 2021’de 180 milyar lira ayırmayı planlandığını ifade eden Karaduman, yatırıma ise sadece 103 milyar lira ayrıldığını bildirdi. Karaduman, “Bu faiz bütçesine karşı durmak bizim inancımızın, insanlığımızın bir gereğidir” şeklinde konuştu. Ankara – Recep Gören

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