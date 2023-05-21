Bütün arkadaşlarımız sahada

Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi’nin lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Davutoğlu seçimlerle ilgili, “İlk sonuçtan ne üzüldüm ne sevindim. Birçok tecrübeden sonra kesin sonuçların sabaha alınacağını biliyorduk. Telaş anımız da yoktu. Bizim bütün teşkilatlarımız, sandıklarda görev aldı. İlk gelen okul çıktılarında daha farklılık arz ediyordu AA’ya göre. Sonuçlar itibariyle Millet İttifakı olarak daha yüksekti beklentimizdi. Ama büyük bir şok etkisi yaptı demem doğru değil. Siyasette her sonuca hazır olmalısınız. İkinci tur kesinleşince basının karşısına çıktık. İkinci turu görünce bir dayanışma içinde bir basın toplantısı oldu. İki gün sonraki toplantıda seçimi rasyonel olarak değerlendirdik. Hep beraber 28 Mayıs’a nasıl gideceğimizi düşündük. Teşkilatlarımızı mobilize etmeyi konuştuk. Hem Kılıçdaroğlu’na verilen oyu konsolide etmeyi hem de yeni oyları almayı konuştuk. Genel Merkez’de bütün il başkanları talimatlandırdım. Bütün arkadaşlarımız alanda çalışıyor” dedi.

Haber Merkezi