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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bütün demokratlar birleşmeli

13 Aralık 2020, Pazar 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 10. Ulusal Kongresi’ne katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Covid-19 salgını bizlere ayrı ülkelerde yaşayan ancak dünya vatandaşı olan bir topluluk olduğunuzu bir kez daha kanıtlamıştır.  Totaliter ya da popülist rejimlere karşı mücadele de bakış açısı ile yürütülmelidir. 8 Kasım 2017’de demokrasi formunda, bir konuşma yapmıştım. Orada demiştim ki ‘sosyalist enternasyonalin üyesi bir partinin genel başkanı olarak açıkça söylüyorum, demokratik enternasyonale ihtiyacımız var, dünyanın bütün demokratları birleşsin’ diye söylemiştim. Bugünler bu sözün anlamının daha da iyi anlaşılmasına vesile oldu. Tüm demokratlar birleşmelidir, insan odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalıdır” dedi.

Ankara - Anka

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