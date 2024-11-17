Bütün hesaplar Erdoğan’ın yeniden seçilmesi üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk oldu.

Özel, “Bugün Bahçeli daha doğrusu iktidar ne yapmaya çalışıyor sizce?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Ben bir partinin Genel Başkanı olarak siyaset yorumcularının veya gazetecilerin yapması gereken bir alana soyunmam. Yani şu anda bu kadar belirsizlik varken ‘bence’ diyerek bir şey söyleyemem. O yüzden bu soruyu samimi olarak cevaplayamam. Ama şöyle bir şey var. Bahçeli’nin ne yapmaya çalıştığının Bahçeli’ye Erdoğan’ın da nerede durduğunun Erdoğan’a gerçek gazeteciler tarafından sorulması lazım. Uçakta sorulamıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, bir kişisel hesap var, belli ki bir görüşmeler var ve mesele Sayın Bahçeli’nin sözleriyle bağlayayım, geçen hafta dedi ki, yani bundan son değil bir önceki grup konuşmasında dedi ki, ‘Ne olur yani Öcalan gelse burada konuşsa, terör bitse, Erdoğan için de anayasa değişse ve bir daha seçilse.’ Bu ne demek? ‘Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için Öcalan’ı çıkarmayı dahi göze aldık’ diyor. Bu kadar net. Bunun aksini söylüyorlarsa yalanlasınlar, söylemiyorlar.”

Ankara - anka