''Bütünleşme vakti'' dedi, Kılıçdaroğlu'nu yuhalattı

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda balkon konuşması yaptı.

Erdoğan konuşmasında, Selahattin Demirtaş’ı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Erdoğan “Seçim dönemine dair tüm tartışma ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor” dediktan sonra Kılıçdaroğlu’nu yuhalattı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.