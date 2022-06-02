Büyüme zengine, küçülme fakire

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan bir ülkede iktisadi büyümenin vatandaş tarafından hissedilmesi gerektiğine işaret etti.

Independent Türkçe’nin haberine göre, büyümenin dengeli bir biçimde bölüşülmesinin lazım geldiğini vurgulayan Özcan, şunları söyledi: “Türkiye’de özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte hem kamu maliyesi hem de para politikaları son derece kötü yönetiliyor. Bunları yöneten liyakatsiz bir ekip olduğu için ülkedeki büyümeden zengin daha fazla, fakir daha az pay alır hale geldi. Yani biz şu anda büyüyoruz ama nasıl büyüyoruz? Sorusunun birinci cevabı dengesiz büyüyoruz, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir şekilde büyüyoruz.” Haber Merkezi

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