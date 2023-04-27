İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Uğur Poyraz, Antalya’da konut fiyatlarının yükselişine dikkat çekti.

Poyraz "Ekonomide istikrar, yönetimde itibar yitirilirse ne olur? Milli paran değersizleşir, fiyatların ipi kopar, güvence arayan da parasını ya dolara, euroya, altına, ya da gayrimenkul gibi daima değerli varlıklara yatırıp piyasadan çeker. Maaşlının alım gücü bir yılda yarı yarıya azalmış ama emlak fiyatı iki misline çıkmış. Normal şartta ne olması lazım? Kiranın da o nispette artması lazım. Ama bunu yaparsan ne olur? Bütün Antalya sokakta kalır. Sadece Antalya değil Türkiye’nin birçok ilinden de büyükşehirlerden de aynı geri dönüşleri alıyoruz. Bulduğun çözüm ne iktidarın? Kira artırmayı yasaklamak. Eski Türkiye’de stokçuluk vardı, karaborsa vardı diyorlar. Kiralık arayan ev bulamıyor, satayım diyene alıcı yok. Mecbur kalırsan açıktan kira isteyen mi yok, tapuda katakulli soran mı yok. Buyurun size yeni Türkiye’deki karaborsa" dedi.

Antalya - Anka