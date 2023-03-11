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11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Camide siyaset Dine zarar veriyor

11 Mart 2023, Cumartesi 00:10
AKP İKTİDARIYLA ZİRVEYE ÇIKAN CAMİLERDE SİYASET YAPMA ANLAYIŞINA TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR.

CAMİ SİYASET DEĞİL, İBADET YERİ

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, günümüz Türkiye'sinde dini esas kaynağından koparan bazı hocaların ibadetin önemini, İlahî mesajın hikmetini anlatması gerekirken, cami kürsülerinden siyasî mesajlar verdiğini, bu durumun da dine ve topluma zarar verdiğini belirtti.

 

TÜRKİYE BU ZİHNİYETTEN KURTULMALI

Ocaktan, “camileri siyasî miting alanına çeviren, topluma kin ve nefret tohumları eken, dini töhmet altında bırakan, insanları ve özellikle de gençleri dinden uzaklaştıran bu kirli anlayıştan” Türkiye’nin kurtulmak zorunda olduğunu dile getirdi ve “Düşün bu dinin yakasından” çağrısında bulundu.

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Camide siyaset dine zarar veriyor

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, bir hocanın camide Altılı Masa’yıeleşitrerek vaaz vermesine tepki gösterdi.

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, “Bıktık artık bu din taciri anlayıştan” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yazan Ocaktan günümüz Türkiye’sinde dini esas kaynağından koparan bazı hocaların din ve dindarlık anlayışının işgal altında olduğunu belirterek, “Düşünün ki kafasına sarık sarıp, sırtına da cübbe geçiren birisi hem de ‘Beraat gecesi’nde camide vaazında diyor ki: “Altılı masa mı, yedili mi, sekizli mi neymiş güya özgürlük gelecekmiş, adalet gelecekmiş, bunlar ziyandadır, bunlara da bu yakışır… Şimdi dua edelim, vatanımız için, dinimiz için, kutsallarımız için, mescitlerimiz için, medreselerimiz için, ırzlarımız, namuslarımız için, en hayırlı olanların seçilmelerini nasip eyle…”Şu işe bakar mısınız, camideki vaazında ibadetin önemini, ilahi mesajın hikmetini anlatması gereken bir hocanın bütün derdi Altılı Masa…” diye yazdı.

Düşün artık bu Dinin yakasından

“Dini töhmet altında bırakan, insanları ve özellikle de gençleri dinden uzaklaştıran bu kirli anlayıştan Türkiye’yi kurtarmak zorundayız” diyen Ocaktan, “İşte camileri ve dindarların zihin dünyalarını işgal eden din tacirleri her buldukları cami kürsüsünden Allah’ı da kullanarak camileri siyasi miting alanına çevirmekte, topluma kin ve nefret tohumları ekmekte bir beis görmemektedir. Esas vahim olan şu ki bütün bu kirli din tacirliğini bir iktidar mücadelesi adına yapmalarıdır. Açıkçası bu ahlak fukaralarının bu ülkenin insanlarına, dini değerlere verdikleri zarar karşısında öfkelenmemek mümkün değil. Sözün, ahlakın, vicdanın bittiği bir noktadayız… Belki de yüksek sesle haykırmamız gereken tek cümle şu olmalı; düşün artık bu dinin yakasından…” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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