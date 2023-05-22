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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Camiler siyaset alanı değildir

22 Mayıs 2023, Pazartesi 16:51
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camii’nin imamı Murat Gündoğdu’nun cuma hutbesinde söylediği “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” sözlerine tepki göstererek, “Camilerimiz kimsenin şahsi mülkü ya da siyaset alanı değildir ve olmayacaktır. İktidar sahiplerine sesleniyorum; yapmayın, etmeyin, toplumu bölmeyin. Camilerimizin saflarını birbirinden ayırmayın. Bölücü, kutuplaştırıcı dili artık terk edin. Siyasi iktidarınız için camilerimizi, dinimizi, milli ve manevi değerlerimizi kullanmaktan artık vazgeçin. Ateşle oynamayın. Manevi huzur için camilere giden bütün inanan kardeşlerime, mümin kardeşlerime sesleniyorum; camilerimize huzur içinde gidiniz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi yaklaşımı benimserseniz benimseyin omuz omuza verin. Bütün vatandaşlarımı, iktidar sahiplerini ve bütün ilgilileri basiretle davranmaya çağırıyorum” dedi.

İstanbul - Sedat Serdar

AA

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  • Hüseyin İlhan

    22.5.2023 21:00:54

    İstisnasız tüm ülkedeki camilerden,cami dernekelrine ait çay ocakalrı,vs'lerden iktidar için çalışan sözde din görevlisi amma AKP partizanı olan insanalr maalesef milletimizi camiden uzaklaştırmakta,gençleir ise dinden soğutmaktalar. Yüzyüze görüştüğüm gençlerin şikayetçi olduğu başlıca husus şu:Bunlarmı din görevlisi,haram-helal ve haksızlık konusunda işine geldiği gibi bizlere konuşanlar,ülkede haksılzıkları yapanalrı,yolsuzlukjları ve geleceğimizi yokeden,AKP li veya yandaşı partilerden olursan işe alınırsın,değilseniz deha olsanızda,düsürt olsanızda kıymeti yok diye sitemler ediyorlar.

  • galip

    22.5.2023 20:34:48

    Allah"ım dinini bu zihniyetten kurtarmamıza yardım et. Şüphesiz Senin yardımın olmadan biz bu zalimleri alt edemeyiz. Bunları Sana şikayet ediyoruz.

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