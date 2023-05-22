Camiler siyaset alanı değildir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camii’nin imamı Murat Gündoğdu’nun cuma hutbesinde söylediği “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” sözlerine tepki göstererek, “Camilerimiz kimsenin şahsi mülkü ya da siyaset alanı değildir ve olmayacaktır. İktidar sahiplerine sesleniyorum; yapmayın, etmeyin, toplumu bölmeyin. Camilerimizin saflarını birbirinden ayırmayın. Bölücü, kutuplaştırıcı dili artık terk edin. Siyasi iktidarınız için camilerimizi, dinimizi, milli ve manevi değerlerimizi kullanmaktan artık vazgeçin. Ateşle oynamayın. Manevi huzur için camilere giden bütün inanan kardeşlerime, mümin kardeşlerime sesleniyorum; camilerimize huzur içinde gidiniz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi yaklaşımı benimserseniz benimseyin omuz omuza verin. Bütün vatandaşlarımı, iktidar sahiplerini ve bütün ilgilileri basiretle davranmaya çağırıyorum” dedi. İstanbul - Sedat Serdar AA

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