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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Camileri provokasyon alanı yapmayın

09 Ekim 2022, Pazar 22:27
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 7 Ekim’de Amasya’nın ilçesi Suluova’da Cuma namazı çıkışında “bazı partizanların provokasyonlarına uğradığını” söyledi.

Davutoğlu, “Camiye gelmeyenlerle neden iş birliği yapıyorsunuz” sorusunun kendisine sorulduğunu kaydetti. Davutoğlu, “Camiler bizleri birleştiren Allah’ın evleridir. Oraya giren her partiden kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Bana yapılan eleştiriyi kabul ederim ama vatandaşlarımız arasında ‘cami’ temelli bir ayrımı asla kabul etmem. Bu provokasyonlar karşısında Amasyalı kardeşlerim ve cami cemaati gerekli tepkiyi verdiler. Ancak basına yansıyan görüntülerden sanki benim camide protesto edildiğim gibi bir intibaa doğdu. Eğer böyle bir protesto varsa utanması gereken o protestoyu düzenleyenlerdir. Camileri siyaset arenasına çevirenlerdir dedi.

Seçim yaklaştıkça provokasyonlar artabilir

İstanbul’da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğine davetli olduğunu ancak etkinliğe katılmasına engel olunduğunu belirten Davutoğlu şunları söyledi:“Daha önce ‘Başbakanım’ diye hitap ettikleri bir devlet adamına ‘Eğer o gelirse biz gelmeyiz’ diyerek Erzurum derneklerine baskı uygulamaya çalıştılar. Buradan o veliye, belediye başkanına ve onların arkasındaki siyasi iradeye sesleniyorum: Bütün şehirlerimiz hepimizindir. Erzurum Kongresi nasıl milletimize aitse Erzurum da milletimize aittir. Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın. Bizi yıldırmak istiyor olabilirsiniz. Bizi tanırsınız. Biz 28 Şubat’tan yılmamışız, 15 Temmuz’dan yılmamışız, biz baskılardan yılmamışız. Hiçbir şeyden yılmayacağımızı bilirsiniz.”

Amasya - Anka

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