Camiye siyaset girmemeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’de vatandaşlarla hitap etti. İmamoğlu şunları söyledi:

“Yaradan, ‘Kimse hakkında, iftirada bulunma’ der. Büyük günahtır. İftirayla, kötü sözlerle iktidar olunmaz. Ucuz numaralardan medet umanlara, devlet yönetimi emanet edilmez kardeşim. Video montajlaması yapıyor, vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Sonra da bu milletin vatansever evlatlarının insanlarına ‘terörist’ demeye kalkışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘terörist’ muamelesi yapan videolar hazırlıyorlar. Buna ne derler biliyor musunuz? Atmadıkları takla kalmadı. Siyaseti, caminin içine soktular. Orası Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) koltuğudur. Ona layık olun. Siyasete alet etmeyin. Haddinizi bilin.” İstanbul - Anka

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