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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Canileri lanetliyoruz

18 Eylül 2023, Pazartesi
DP Genel Başkanı Uysal, Menderes ve arkadaşlarının vefat yıldönümünde “Bir kez daha bizlere bu onmaz yarayı açan, bu cinayeti işleyenleri lanetliyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başbakan Adnan Menderes ile Bakanları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın katledilişlerinin 62. Yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Uysal şunları söyledi: ““62 yıl evvel dünyanın gözü önünde, hırsından ve düşmanlıktan gözü dönmüşler, 3 cinayet işledi. Dahası;cinayetlere, suça engel olması gerekenler tarafından işlendi bu büyük suç. Hürriyetin, demokrasinin, adaletin dibacesini yazan kalemleri kırdılar artarda. Milletin hayallerini, memleketin geleceğini gasp ettiler. Kurtuluştan şahlanışa ermiş bir milleti durdurmak, egemenliğin hesabını sormak için önce milletin iradesini kırdılar, ardından da 3 yiğide kıydılar.

Büyük bir utancın yıldönümü

Uysal, “27 Mayıs, bu toprakların fethinden, bu coğrafyadaki gönüllerin fethinden mütevellit bu millete hasetle bakan, Şanlı Kurtuluş Savaşımızla bu toprakların savaşarak kendilerine diyar olmayacağını bir kez daha anlayan kim varsa onların, toplaşıp, teşkilatlanıp, bir de içerinden ihanete namzet zat aparıp ortaya koydukları bir savaştır. Bu savaşın şehitleri ise Başbakanımız Adnan Menderes, Bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’dur. Dün ve bugün, bizler için, biz Hürriyetçi Demokratlar için büyük bir acının, insanlık tarihi ve ülkemiz için de büyük bir utancın yıldönümüdür. Ülkemiz için seçilmiş bir Başbakanını ve Bakanlarını idam etmiş olmanın yanında daha da vahim olarak bu derin planın görülememiş olması büyük bir utanca sebeptir. Bir kez daha bizlere bu onmaz yarayı açan, bu utanca sebep olan, bu cinayeti işleyenleri lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara - ANKARA

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