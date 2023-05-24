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24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Canlı yayında montaj itirafı

24 Mayıs 2023, Çarşamba 01:34
ERDOĞAN’IN KILIÇDAROĞLU İÇİN SÖYLEDİĞİ “KANDİL’DEKİLERLE AMA MONTAJ, AMA ŞU, AMA BU, VİDEO ÇEKİMLERİ YAPTILAR” SÖZÜNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR.

İFTİRA ATMAKTAN YORULMADI

KILIÇDAROĞLU Erdoğan’ın mitingde izlettiği videonun montaj olduğunu itiraf niteliğindeki sözlerine “Montajcı sahtekâr”  diye tepki gösterirken, “Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster yâ Rabbi. Amin” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN YALAN SÖYLER Mİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Bir Müslüman yalan söyler mi?” derken, İBB Başkanı İmamoğlu tepkisini “Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlâkı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek” sözleriyle dile getirdi.

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Canlı yayında montaj itirafı

KILIÇDAROĞLU’NUN MONTAJLANAN VİDEOSU, ERDOĞAN’IN BU GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ SARF ETTİĞİ “AMA MONTAJ, AMA ŞU, AMA BU” SÖZLERİ ÜZERİNE YENİDEN GÜNDEM OLDU. ERDOĞAN’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajlanarak kullanılan bir videosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam TRT yayınında bu görüntülerle ilgili söylediği sözlerin ardından yeniden gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam TRT ortak yayınına katıldı. Programda gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “Konuşmanızda iki defa ‘Bunlarla video çekmişler’ dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim, neyle video çekmiş?” diye sordu. Erdoğan ise Selvi’ye verdiği cevapta, “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi’ türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde, ama montaj, ama şu, ama bu... Video çekimlerini yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdiler” ifadelerini kullandı.

Müslüman yalan söyler mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın sözlerine “Bir Müslüman, yalan söyler mi” diye tepki gösterdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan’ın sözlerine yönelik “Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin” ifadesiyle tepkisini dile getirdi ve “Montajcı sahtekar” diye cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tepkisini “Bir Müslüman’a asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek” sözleriyle dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: KARAR VER TÜRKİYE

Bu arada CHP Gençlik Kolları, Erdoğan’ın TRT’de katıldığı programdaki sözleri üzerine “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla bir video yayınladı. Yayınlanan videoda; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış töreninde “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” sözleri yer aldı. Videonun devamında dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Erdoğan’ın söz konusu sözlerine yönelik, “Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı” dediği görüntülere yer verildi. Video, “Teröristlerle Erdoğan iş birliği yaptı. Karar ver Türkiye” yazısıyla son buldu.

MEHMET KARA - ANKARA

 

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