Çare AKP’yi sandığa gömmek, çözüm millet ittifakı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, vatandaşların ihtiyacının, Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve hayallerinden büyük olduğunu belirterek, “AKP’yi sandığa gömmekten başka çare, altılı masadan başka çözüm adresi yok” dedi.

“2002’den 2022’ye krizleri tetikleyen ve oluşturduğu buhrandan beslenen AKP iktidarında; enflasyon rekora koşuyor” diyen Karaca “Fiyatlar önlenemez ve öngörülemez biçimde sürekli yükseliyor. Vatandaşlarımızın satın alma gücü düşüyor. Yaşam şartları hayatta kalmayı da ayakta kalmayı da güçleştiriyor. 2022’yi negatif bir tablo ile zorluklarla kapatan ücretli çalışanların maaşları, zamlı fiyatlar karşısında yetersiz kalıyor” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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