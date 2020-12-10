Çare tam kapanma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da günlük 437 defin işleminin gerçekleştiğini ve bunların 204’ünün salgın hastalıktan olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor ama rakamlarda aşağıya düşüş yok” dedi. T24’te yer alan habere göre, İBB Bilim Danışma Kurulu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık bir “tam kapanma” tavsiyesi olduğunu aktaran İmamoğlu, “Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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