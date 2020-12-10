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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Çare tam kapanma

10 Aralık 2020, Perşembe 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da günlük 437 defin işleminin gerçekleştiğini ve bunların 204’ünün salgın hastalıktan olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor ama rakamlarda aşağıya düşüş yok” dedi. T24’te yer alan habere göre, İBB Bilim Danışma Kurulu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık bir “tam kapanma” tavsiyesi olduğunu aktaran İmamoğlu, “Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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