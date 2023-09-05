DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasette kullanılan çatışmacı dilin zehirli olduğunu ve sürdürülemeyeceğini söyledi.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasette kullanılan çatışmacı dilin zehirli olduğunu söyledi. Ankara’da yapılan teknofesti ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uzun, “Teknofest’teki bu tablodan toplumun tamamının mutlu olmasına mani olan; siyasetin zehirli dilidir. Buradaki girişimleri kendi siyasetleri için mülkleştiren, bunların üzerinde sabah akşam sör” yapan siyasi elit, bu tablonun ortak mutluluk haline gelmesine mani oluyor” dedi.

Toplum olmamızı imkansız hale getiriyor

Bu dilin simetrisinin de olduğunu belirten DP’li Uzun, “En güncel örnek; kadın milli voleybol takımımızın zaferine bile hep birlikte sevinemiyoruz. Bu çatışmacı dil zehirlidir. Sürdürülemez. Hep beraber toplum olamamızı imkansızlaştırır. Bu çatışma halinden toplumu çıkarmak siyasete, öncelikle de iktidara düşer. Son olarak bize, yani muhalefete önemli bir uyarım olacak: Teknofest’e gelen ziyaretçilerin sosyolojisine kafa yormadan, onları anlamadan alanımızı genişletemeyiz. Haberimiz olsun” değerlendirmesine yer verdi.