Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin soruları cevapladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, “Şimdi seçime gidiyoruz, bu göçmen meselesi bir sorun” diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şunları söyledi: “Bunların güvenli bir şekilde dönebilmesi için özellikle kendi şehirlerine ve evlerine dönebilmesi için Suriye rejimiyle iş birliği yapmak gerekiyor. Can güvenliği garantisi, dönen insanlara verilecek hizmetler, eğitimi var, hastanesi var, sağlığı var, nerede çalışacak, ne yiyecek, ne içecek? Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kimlerle iş birliği yapacağız? Rejimin onayı olmadan olmaz.” Haber Merkezi

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