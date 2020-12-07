CB Sistemi ekonomiyi berbat etti

Merkez Bankası eski Başkanı, İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz ekonomik kıskaçtan çıkışın reçetesini Karar Gazetesi’nden Taha Akyol’a anlattı.

Ekonominin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bozulduğunu anlatan Yılmaz, “Yeni sistem ekonomiyi ciddî biçimde olumsuz etkiledi. Bu sistemde kararlar hızlı alınacaktı. Doğru, kararlar kararnameler ile hızlı alınıyor, ama doğru alınmıyor. Yeni sistemle birlikte Bakanlıkların yapısında ciddî sorunlar meydana gelmiş ve kurumlar arasında koordinasyon bozulmuştur” dedi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına değinen Yılmaz, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle MB bağımsızlığı çok büyük tahribata uğradı. Kredibilitesinin yeniden inşası şart. Bu yurttaşlık hakkına saygının bir gereğidir.”

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