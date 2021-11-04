Çekirdek enflasyon tepkisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “Merkez Bankası da zamanında çekirdek enflasyonu kullandı” açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Usta, “Tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hiçbir zaman çekirdek enflasyonu bir politika aracı, bir politika unsuru olarak görmemiştir. ‘Çekirdek enflasyonu politika faizine esas alacağım’ diye hiçbir beyanatı da olmamıştır bundan önceki Merkez Bankalarının. Bu da Merkez Bankası Başkanı’nın çok açık bir şekilde söylediği hatalı bir sözdür diyelim; ‘yalandır’ demek, yakıştıramıyorum kendime” dedi.

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