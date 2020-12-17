Cemal Enginyurt Demokrat Parti’de

AKP’ye yönelik sert eleştiriyle gündemden düşmeyen, geçen Ağustos ayında da “Tarım Bakanı fındık üreticisine ihanet etmiştir” dediği için MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, siyasî kariyerine Demokrat Parti’de devam edecek.

Böylelikle Demokrat Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye yükselmiş oldu. TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Enginyurt, “Demokrat Parti’ye geçmeye karar verdim. Milletimize de TBMM’ye de hayırlı olmasını diliyorum.”

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