CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Parti Meclisi toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada yasama, yürütme yargı yok, demokrasi askıda… Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. Her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var. 21. yüzyılın Türkiye’sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar küfrettikleri adamın ayağına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin birilerine el açmasını kabul etmiyoruz. “Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı alamazsın” dedi. Tıpış tıpış verdiler. Ne demek bu? Baskılara katlanamıyor demektir. Çünkü açığı var demektir. Devleti yöneten bir kişiyi başka bir güç ‘Bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım’ dediği anda, Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş devletin başındaki kişinin “Araştırmazsanız namertsiniz ” demesi lazım.” Ankara - anka

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