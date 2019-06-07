CHP sözcüsü Öztrak: Enflasyonda rakibimiz Haiti ve Angola

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yıllık 18.7 enflasyon oranı serideki en yüksek mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK'nin açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi. Kendi gerekçesini kendi çürüttü. Bayramın son günü gece yarısından sonra YSK başkanı 13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak görevden uzaklaştırdık açıklaması yaptı. Gerekçesi ise bu müdürlerin memur olmayan başkansız sandıkların yoğunlaştıkları yerde görev yapmalarıymış.

Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor? Herkes imzalamamış mıydı? Bir şeyler olmuş izlenimi vermeye çalışıyorlar. Seçim iptal etmeye bu gerekçeler yetmez.

'Enflasyonda rakibimiz Haiti ve Angola'

Nisan ayında açılan şirket %21 düşmüş. Pahalılık başını aldı gidiyor. Yıllık tüketici, üretici fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda.

Dışarısı rahip diyori iki günde gönderiyorsunuz. NASA çalışanı arkadaşımız diyori ev hapsine çıkarıyorsunuz. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Saray ve onun sosyete damadı olduğu sürece bizim dış düşmana ihtiyacımız yok.

Küçülen bir ekonomide cari işlem fazlası vereceğim diye övünmek ekmek bulamayan ailenin aç kalmasını unutup bütçem artık fazla veriyor diye sevinmesi. Cari fazla ile övünen damada tavsiyem ekonomiye giriş dersini bir daha okumasıdır.

Milletin evlatları borç bulamadığı için intihar ederken yandaşlar ballı yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyor. Milletin evlatları iş bulmak için kapı kapı dolaşırken Saray sosyetesindekiler genç yaşta 40 ayrı yerde yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Örnek mi? THY'nin 34 yaşındaki basın müşaviri."