"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

17 Nisan 2020, Cuma 17:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en etkili silahın "genel karantina" kararı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti'ye başsağlığı dileyen Öztrak, saldırıyı lanetledi. Öztrak, vefatının 27. yılı nedeniyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da andı.

Öztrak, Kovid-19'la mücadelenin dünyanın dört bir yanında işleri ve ekonomiyi durdurduğunu, insanların gelirlerinin düşmesine neden olduğunu anımsattı.

Başta Türkiye'yi yönetenler olmak üzere herkesin mücadelede en ufak bir gevşeme göstermemesi gerektiğine işaret eden Öztrak, devletin tedbirleri zamanında alma sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

Parti olarak sürecin başından itibaren yapıcı bir tavır sergilediklerini bildiren Öztrak, kavga etmeden bu tavra devam edeceklerini, önerilerini sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Öztrak, Türkiye'nin önündeki en büyük riskin, yönetimin krizi hafife alması olduğunu söyledi.

"Küresel tsunamiyi göğüslemeye hazırlanıyoruz"

IMF'nin bu yıl Türk ekonomisinin yüzde 5 daralacağını açıkladığını aktaran Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise yüzde 5 büyüme gerçekleşeceğini belirttiğini, sene sonunda büyüme yerine daralma olduğunda Albayrak'ın koltuğunu boşaltması gerektiğini kaydetti.

Ekonomiyle ilgili defalarca uyarılarda bulunduklarına dikkati çeken Öztrak, "Merkez Bankasındaki kötü gün paralarını bile yiyip bitirdiler, şimdi hiçbir koruma kalkanı olmadan küresel tsunamiyi göğüslemeye hazırlanıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partiye vatandaşlardan gelen bazı mektupları okuyan Öztrak, Türkiye'nin yandığını, insanların ızrar halinde olduğunu belirtti.

"Bu devlet, bugün sıkıntıdaki vatandaşlarının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" sorusunu yönelten Öztrak, salgın nedeniyle 144 bin 690 işletmenin kapısına kilit vurulduğunu, vatandaşların zor durumda bulunduğunu aktardı.

CHP'nin önerileri

"Kapatılan iş yerlerinde, lokantada, kahvede, berberde, tiyatro ve düğün salonlarında çalışanların maaşlarını karşılayın" çağrısı yapan Öztrak, en azından buralarda çalışan 1,5 milyon kişiye 3 ay süresince asgari ücret kadar karşılıksız nakit desteği sunulmasını önerdi.

Öztrak, ihtiyaç sahibine yardım, çalışana maaş desteği, esnafa, KOBİ'ye, çiftçiye mahrum kaldığı gelirin sermaye olarak verilmesi gerektiğini bildirerek, "Bunları yapamıyorsanız tez elden çekin gidin." dedi.

İnfaz ve YÖK yasalarındaki yapılan son değişikliklerin milletin can derdindeyken otokrat yönetimin krizi daha da otoriterleşmek için fırsat olarak gördüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Öztrak, fikir hürriyeti, halkın haber alma ve farklı sesleri duyma hakkının da gasbedildiğini söyledi.

"Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok ağır olacaktır"

Salgın sürecinde yardım için çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına soruşturma açıldığını bildiren Öztrak, tüm CHP'li belediyelerin halka destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Öztrak, büyükşehirlerle Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19, hafta içi tatil yapıp hafta sonu mesaiye çıkmıyor. Genel bir karantina, hem insanlarımızın yaşamını korumak hem de ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silahtır. Bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin 'Bunun ekonomiye maliyeti çok ağır olurdu' diyor. Yani, 'Ekonomi için vatandaşlarımız ölebilir' mi demek istiyorsunuz? Yani batırdığınız ekonomiye, insanlarımızı feda mı edeceksiniz? Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok ağır olacaktır. Bunu ben söylemiyorum, bunu saygın iktisatçılarımızın çalışmaları gösteriyor."

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    'Koronavirüsten sonra bu ülkelerden buğday ithalatı yapabilecek miyiz?'

    Kovid-19 aşısı çalışmalarında son durum?

    BM'den korkutan 'Afrika’ açıklaması

    İran'da ölü sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi

    Belçika ve Hollanda'da ağır bilanço

    Yabancılar en fazla hangi şehirlerden konut aldı?

    Fırıncılar hazır

    TÜİK, çocuk nüfusu istatistiklerini açıkladı

    Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

    Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

    Sokağa çıkma yasağı uygulanacak şehirlerde denetimler yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Masumları savunurken
    Genel

    İnfaz kanunu hayal kırıklığı
    Genel

    Kısır döngüye dur diyelim
    Süleyman KÖSMENE

    Kader insanı bakıma almıştır
    Ahmet BATTAL

    Memur da mı ücret almaya başlayacak?
    Risale-i Nur'dan

    Her derde deva kudsî bir tiryak
    Faruk ÇAKIR

    Hukuktan uzaklaşan fakirliğe yaklaşır
    Şükrü BULUT

    Korona’nın vesile olduğu 3-5 kişilik medreseler
    Hasan GÜNEŞ

    Virüs sonrası büyük değişimler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.