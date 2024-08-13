Çiftçiler böyle giderse belini doğrultamaz

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin tarım politikalarındaki öngörü eksikliğinin ve plansızlığın Türkiye’yi çıkmaza doğru sürüklediğini ve ithalata bağımlılığı artarken ihraç edilen ürünlerde de sorunlar oluşmaya başladığını söyledi.

Artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zorlandığını, tüketicilerin ise yüksek fiyatlara ürün almak zorunda kaldığını ifade eden Gürer, farklı ürünlerde üretim artışı, bazı ürünlerde ise üretim düşmesinin sorunların katlanmasına neden olduğunu belirtti. AKP iktidarları döneminde tarım politikalarının, planlama ve öngörüden yoksun bir şekilde yürütüldüğünü belirten Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarlarının acımasızca uyguladığı özelleştirmeler ile kamu tarım politikalarından adım adım uzaklaşılmıştır” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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