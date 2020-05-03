Çiftçiler köye dönebilsin

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya izne tabi çiftçilerin durumunu sordu.

Subaşı, tarımda hasatın başladığı şu günlerde kışı şehirde geçiren çiftçilerin 65 yaş üstü ana ya da babası, 20 yaş altı çocukları nedeniyle köye dönmek için izin alamadıklarını belirterek çözüm istedi.

Tarımda hasat döneminin başladığını hatırlatan Hasan Subaşı, “Köylerimizde yaşayan ancak korona hadisesi nedeniyle şehirde kalmış ve kışı geçirmiş çiftçiler, 65 yaş üstü ana ya da babası, 20 yaş altı çocukları nedeniyle köye dönmek için izin alamamaktadır. Şehirlerde kalan çiftçilere köylerine ve çiftçiliklerine geri dönebilmelerini sağlamak için gerekli adımların atılması zorunludur” diye konuştu. Vatandaşın e-devlet üzerinden izin başvurusunda zorluklar yaşadığını dile getiren Subaşı, şu soruları sordu: “Çiftçilerin bakmakla yükümlü oldukları ve bizzat çiftçilik işinde yararlı olan yaşlı ya da genç yakınlarıyla birlikte köylerine dönebilmesi amacıyla Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışma var mıdır? Bu konuda karar alınması gerektiği konusunda Bakanlığınızın görüşü nedir?”

İstanbul – Yeni Asya