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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı

06 Mayıs 2023, Cumartesi 20:13
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Uysal “Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı! Memleketin tarım arazilerinde, ülkenin beka sorunu olabilecek derecede krizler yaşanıyor. Tarım arazisine sahip çıkılmıyor. Tarım teknolojilerine yatırım yapılmıyor. Hepsini dikkatle ve çok büyük bir özenle takip ediyorum” dedi. Dünya genelinde en önemli konulardan birisinin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Uysal, “Bugün asıl konumuz sürdürülebilir tarım. Özellikle ilgilendiğim, takip ettiğim bu konuda maalesef devlet destekli yatırım çok düşük. Sürdürülebilir tarım, tarım teknolojileri çiftçinin omzuna yüklenebilecek bir sorumluluk değildir. Devletin bizzat konuya el atması ve desteklemesi gerekmektedir” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz

 

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