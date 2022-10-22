Çiftçiye mazot desteği oyunu

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur yeni açıklanan tarımsal mazot ve gübre destekleriyle ilgili TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirmelerde bulundu.

Güzelmansur, “İktidarın çiftçinin mazotundan aldığı vergi, verdiği desteğin 5 katı” dedi.

Güzelmansur, “Tarımda bir yılda 3 milyar litre civarında mazot kullanılıyor; çiftçi 3 milyar lira mazot için 6 milyar 165 milyon lira ÖTV, 11 milyar 493 milyon lira da KDV olmak üzere toplam 14 milyar 658 milyon lira vergi ödüyor. İktidarın mazota vereceği toplam destek ise 3 milyar lira civarında yani ‘Çiftçinin mazotunu desteliyoruz7 diye övünmekten geri durmayan iktidar, bu desteğin 5 katını çiftçinin kullandığı mazottan vergi olarak alıyor zaten. Övünmek istiyorlarsa çiftçiye vergisiz mazot versinler, ÖTV almasınlar, KDV almasınlar; çiftçiye asıl destek bu olur” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören