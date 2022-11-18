Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, “Millet İttifakı olarak 6 siyasi parti ile çıktığımız yolda kararlılıkla yürüyoruz. 8. ayını geride bıraktığımız bu süreçte karşılıklı gösterilen dikkat ve rikkat, seçime kadar olan süreç ve seçimin ardından yaşayacağımız dönem için topluma güven ve umut vermektedir. Birçok stres testinden birlikte başarıyla geçtik, yol haritamız ortaya çıktı, yapacaklarımızın alt yapısı da neredeyse bitti; emin olun, şimdi işimiz 8 ay öncesine göre çok daha kolay. Önümüzdeki süreçte; kişiler üzerinden siyaset yapanlar dahi, ilkeler üzerinden siyaset yapmanın gereğini ve faydasını anlayacaklardır diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanının 6’lı masanın belirleyeceği isim olacağını söyleyen Karamollaoğlu, “Meselelerimizi bir bütün olarak mecburiyetinde olduğumuzu biliyor ve buna göre politikalarımızı belirliyoruz” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi