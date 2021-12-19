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Çin ölçeğinde demokrasi

19 Aralık 2021, Pazar 18:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Biz Çin ölçeğinde üretim, Avrupa ölçeğinde demokrasi derdik, bunlar Çin ölçeğinde demokrasi getiriyor” dedi.

Davutoğlu, iktidarın açıkladığı yeni ekonomik modeli eleştirdi ve üretimi arttıracağının da garantisi olmadığını söyledi. independentturkish’in haberine göre, Davutoğlu, İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen “Gelecek Vizyonu” toplantısında iş dünyası temsilcileri ile buluşarak krizden çıkış için partisinin önerilerini paylaştı. Davutoğlu, Türkiye’de şu anda yaşanan şeyin bir ekonomik kriz değil bir yıkım süreci olduğunu söyledi. Kendisinin sürekli, Çin ölçeğinde üretim, Avrupa ölçeğinde demokrasi” dediğini belirten Davutoğlu, “Bunlarsa Çin ölçeğinde demokrasi getiriyorlar. Üretimin Çin ölçeğinde olacağının da bir garantisi yok. Türkiye son 5 yıl içinde rekabet gücünü kaybetti. Kişi başı gelir 12 bin dolardı şimdi 8 bin doların altında indi. Enflasyon tek haneydi. Şimdi nerelere çıktığı ortada. Asıl felâket ise Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artış. ÜFE’nin yol açtığı felâket, kalıcı enflasyona neden oluyor” diye konuştu. Türkiye’nin şu anda 4 önemli halkadan ibaret olduğunu ve bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan’ın çevresindeki kurumsal yapı ve ekonomi kadrosu, piyasa, halk kitleleri ve bunları kuşatan hukuk düzeni ve uluslararası ortam olduğunu belirten Davutoğlu, “Bütün bu halkalarda  problem var” dedi.

Haber Merkezi

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