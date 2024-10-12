Çocuk çetelerinde belirgin artış var

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye’de suç oranındaki artışla aynı süreçte çocuk çetelerinde belirgin bir artış olduğunu söyledi.

T24’ün haberine göre Türkkan, “Akran grupları çok ciddi olarak büyük çetelere dönüşmeye başladı. Gençler sosyal medyada kendilerine örnek aldıkları suç örgütlerine özeniyor. Suç çeteleri kurarak para kazanmanın derdine düşmüşler. Ekonomik sorunlar arttıkça çocuklar bu konulara daha çok ilgi göstermeye başlıyor. Meclis’in bu konuya daha çok dikkat çekmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar bu konuda çalışma yapmalı” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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