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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Çocuklar arasında ayrımcılık yapmak ırkçılıktır

21 Ekim 2022, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den seçilen ardından Memleket Partisi’ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye grup toplantısı öncesi rozet taktı.

Bu esnada tek çocuğu olduğunu söyleyen Çelebi’ye Erdoğan, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var” dedi. Bu sözlere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “ırkçılık” diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından “Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır!” diye yazdı. 

Haber Merkezi

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