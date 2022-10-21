Çocuklar arasında ayrımcılık yapmak ırkçılıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den seçilen ardından Memleket Partisi’ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye grup toplantısı öncesi rozet taktı.

Bu esnada tek çocuğu olduğunu söyleyen Çelebi’ye Erdoğan, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var” dedi. Bu sözlere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “ırkçılık” diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu sosyal medya hesabından “Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır!” diye yazdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.